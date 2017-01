Le Président de l’Alliance pour la Démocratie et le Progrès (ADD) a révélé le contenu de son échange avec Paul Biya lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Le Président de la République a ouvert ce 6 janvier 2017 la saison officielle de présentation des vœux du Nouvel An au Cameroun. Paul Biya a en effet reçu les vœux du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et des corps constitués nationaux. L’occasion pour le Chef de l’État d’échanger avec des personnalités qui n’ont pas toujours l’opportunité d’avoir un tête-à-tête. C’est le cas de Garga Haman Adji. Membre de la Commission Nationale anti-corruption, le Président national de l’Alliance pour la Démocratie et le Progrès (ADD) a échangé des paroles avec le numéro 1 camerounais. Interrogé par la CRTV après les vœux au sujet du contenu des échanges, l’ancien ministre de la Fonction publique n’a pas voulu faire aucun mystère: «Le Président m’a dit d’aller à Bamenda et de ramener tous ceux qui veulent nous quitter. Et, je lui ai fait la promesse de le faire», a déclaré Garga Haman Adji. L’opposant fait allusion à la crise anglophone et la volonté affichée par certains, notamment les membres du Southern Cameroon National Council (SCNC) d’obtenir la sécession. Déjà dans son récent discours de fin d’année, Paul Biya avait répondu en affirmant que le Cameroun est un et restera indivisible. Il avait cependant évoqué la création d’une commission de dialogue. La sortie de Garga Haman Adji démontre que le sujet préoccupe l’actuel locataire du Palais d’Etoudi. Partager l'article: Partager l'article: