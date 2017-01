C’est le chiffre donné par le directeur général d’Elecam Abdoulaye Babale vendredi dernier au cours de la présentation du fichier électoral du Centre. Après l’étape de l’Est la veille, le directeur général d’Elecam Abdoulaye Babale a présenté le vendredi 30 décembre 2016 le fichier électoral de la région du Centre et le nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales à ce jour. 237online.com Il s’élève à 6,250 millions d’après des chiffres publiés et présentés dans la salle des conférences des services du gouverneur du Centre. S’agissant spécifiquement de la région du Centre, Abdoulaye Babale a affirmé qu’il s’est agit pour Elections Cameroon (Elecam), l’organe chargé de la gestion du processus électoral et référendaire du pays de « présenter aux autorités administratives de la région du Centre ainsi qu’à l’ensemble de populations, les listes électorales qui sont déjà disponibles pour chacun des 4.125 bureaux de vote de la région du Centre et pour que un million dix deux cent quatre vingt citoyens inscrits dans les antennes communales puissent aller voter au cas où le corps électoral est convoqué pour l’un des scrutins prévus par le code électoral ». A en croire le directeur général d’Elecam, ce chiffre national de 6,250 millions a été obtenu après le toilettage des listes électorales qui s’effectue chaque année et conformément à la loi du 1er janvier au 31 août. Avant le toilettage, le nombre d’inscrits sur les listes électorales était de 6 316 836, selon Abdoulaye. Babale. «Le 31 août 2016, a-t-il expliqué, le nombre était plus élevé. Mais le toilettage qui consiste à radier ceux qui n’ont le droit a réduit le nombre et supprimer les doublons. C’est également l’occasion de rappeler que la décentralisation du fichier électoral ne signifie pas la perte du contrôle du fichier électoral. Il a par ailleurs assuré que les listes peuvent être suivies au niveau numérique. Bien plus, qu’à la date du 1 er janvier 2017, toutes les autorités doivent disposer des listes de leurs antennes communales. De même, l’opinion publique doit savoir qu’on ne peut pas manipuler ces listes. Elecam est ainsi disposé déjà à jouer son rôle de facilitateur des opérations électorales. Yve Bertrand Awounfack, le secrétaire général des services du gouverneur du Centre s’est dit satisfait du travail réalisé par Elecam dans son unité de commandement.



J-P.N Partager l'article: Partager l'article: