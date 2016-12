Moins de trois semaines après avoir versé les militaires dans la ville de Bamenda pour «mater» les émeutes, le Gouvernement y a encore déployé en grande quantité, les hommes en tenue ce mardi 27 décembre 2016, au matin. «Les policiers et militaires surveillent les zones sensibles. Les voies qui mènent dans les localités de Jakiri et Nkambe sont fermées à la circulation. On nous dit qu’elles seront de nouveau ouvertes à 18h. Les jeunes de ces deux localités ont lancé un mouvement visant à empêcher la tenue de la réunion de ce mardi à Bamenda si on ne libère pas toutes les personnes interpelées lors des émeutes», informe un habitant de Bamenda joint au téléphone par Cameroon-Info.Net. Ce déploiement spécial des forces de l'ordre a donc pour but de permettre la tenue ce mardi 27 décembre 2016 de la toute première réunion du Comité ad hoc chargé d’examiner et proposer des solutions aux revendications des enseignants anglophones. Cette séance de travail marque la relance du dialogue entre Gouvernement et enseignants grévistes. Partager l'article: Partager l'article: