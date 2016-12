Cameroun - Sommet extraordinaire de la CEMAC: La DG du FMI, Christine Lagarde, invitée dans les discussions de Yaoundé Écrit par cameroon infos Sa présence confirme l'option prise par le président camerounais, Paul Biya, d'associer l'institution multilatérale à la validation des solutions qui permettront de faire face aux chocs économiques de la sous-région. La Directrice Générale du FMI, Christine Lagarde, est arrivée au Cameroun où se tient, ce 23 décembre, une rencontre d'urgence, des Présidents des pays membres de la CEMAC. Le Chef de l'État camerounais a reçu Mme Lagarde durant près d'une heure avant le début de la rencontre, et a expliqué dans son allocution d'ouverture, qu'il avait estimé utile d'inviter la DG du FMI, qui de sa position peut apporter de «précieux conseils» à l'effet de trouver un consensus sur les défis actuels de la sous-région. «Nul doute que la communication de la Directrice Générale du Fonds Monétaire International nous apportera des éclairages utiles sur la perception que l’organisation qu’elle dirige a des problèmes économiques de notre sous-région. Je n’ai pas de doute que les conseils avisés et l’assistance technique constante du FMI et des autres partenaires au développement nous seront d’une grande utilité», a dit Paul Biya. Selon le magazine Investir au Cameroun, plusieurs pays africains dans la situation de la zone CEMAC ont sollicité un appui du FMI. «Le Bénin est en discussion actuellement pour une facilité de précaution, la Côte d'Ivoire, malgré sa forte croissance, est parvenue à un accord avec l'institution, pour contenir les chocs exogènes, l'Égypte a obtenu 12 milliards $ et le Mozambique a rouvert les discussions avec le FMI». Ce choix ne semble pourtant pas de l'avis de tous les dirigeants de la sous-région, rév_le le magazine économique qui, en reprenant une information du journal Intégration, un magazine camerounais proche des milieux de la diplomatie sous régionale, indique que «le Président Denis Sassou Nguesso serait plus favorable à l’implémentation d’une stratégie endogène dans le cadre du Programme des réformes économiques, monétaires et financières en zone CEMAC (PREF-CEMAC)». Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

