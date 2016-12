Le Président Ali Bongo du Gabon arrive vendredi, selon le protocole d’État. Les Présidents Centrafricain, Tchadien, Congolais et Équato-Guinéen sont déjà à Yaoundé où ils vont prendre part, vendredi aux côtés de leur homologue Paul Biya, au sommet extraordinaire des Chefs d’État d’Afrique Centrale. C’est le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra qui a ouvert le bal des arrivées en mi-journée. Il a été suivi par le tchadien Idriss Deby. Le Congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé en début de soirée, ainsi que Obiang Nguema de la Guinée Équatoriale. Pour ce sommet extraordinaire qui se tient dans un contexte de crise économique marqué par la baisse des prix du pétrole et des matières premières, des experts du FMI, et de la BEAC sont annoncés à Yaoundé. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, est invité également à ces assises. Dans la perspective de cette rencontre de haut niveau, une réunion des ministres en charge des Finances et de l’Économie s’est tenue ce jeudi 22 décembre à Yaoundé. Il était question pour les ministres du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la République centrafricaine de finaliser les dossiers à soumettre aux chefs d’État. Si la raison de ce regroupement des Présidents des pays d’Afrique Centrale autour de Paul Biya n’a pas encore été communiquée, des indiscrétions indiquent que la situation économique en zone CEMAC, plus précisément l’avenir du franc CFA, sera au menu du sommet extraordinaire qui s’ouvre demain. Ce soir, le couple présidentiel Paul et Chantal Biya a offert un diner au Palais de l’Unité, en l’honneur des Présidents déjà présents à Yaoundé. Partager l'article: Partager l'article: