À l'issue du 28e sommet des Chefs d'État de l'Union africaine ce lundi à Addis-Abeba, le président Guinéen Alpha Condé a été désigné nouveau président de l'organisation. Il succède à son homologue Tchadien Idriss Déby Itno. Cette élection présidentielle tournante de l'UA a eu lieu pendant une réunion à huis clos, un peu avant la cérémonie d'ouverture du sommet des Chefs d'État. Pour lui, l'Union africaine doit s'occuper davantage des populations: «L'unité de notre continent et la solidarité en ces dirigeants ont été l'idéal qui ont animé les pères fondateurs de notre organisation. La grande majorité de la population continue de souffrir de la pauvreté, du chômage, des crises de natures diverses, y compris le terrorisme, l'immigration, les maladies, privant notre continent de bras et de cerveaux pouvant probablement continuer à son développement», a-t-il déclaré. «Il est de notre responsabilité commune d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes en quête de lendemains meilleurs en dehors du continent et de mettre fin à leurs aventures suicidaires à travers le Sahara et les eaux de la Méditerranée», a-t-il ajouté. Lors de ce discours, Alpha Condé était visiblement très ému par l'importance de ce moment à la fois pour son peuple, la Guinée, et pour lui-même, commente RFI. Il s'est mis dans le sillage de Kwamé Nkrumah avec ces deux phrases fortes: «Au-delà de l'intégration de nos États, nous devons réussir celle de nos peuples» et «l'Union africaine ne serait justifier son existence si elle n'arrive pas à améliorer la vie des populations». Pour Alpha Condé, c'était un message qu'il voulait adresser après ses longues années d'opposant, de militant pour l'unité africaine, pour le développement de l'Afrique. Il était là devant tous ses pairs, il savait qu'il s'adressait au monde entier. Le mandat du président de l'Union africaine est de un an.