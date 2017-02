Yaoundé, la capitale du Cameroun, abrite depuis le 7 février et ce, jusqu’au 8 février, le 5è Forum africain sur les finances publiques, en rapport avec le thème sur la politique budgétaire monétaire sous pression. A l’ouverture des travaux, le ministre camerounais de Finances, Alamine Ousmane Mey, a déclaré : « Ce séminaire vient à propos et nous permet d’échanger sur la base des différents thèmes, qui traitent de la recette en matière de collectes, et la qualité de la dépense. Tous ces éléments vont nous permettre de mieux appréhender les problématiques auxquels nous faisons face aujourd’hui ». Le ministre camerounais a expliqué que le thème sur « la pression budgétaire » traduit les défis économiques auxquels sont confrontés les Etats africains. Et ces défis, selon lui, se manifestent par la baisse vertigineuse des prix des matières premières avec une incidence forte sur les ressources budgétaires rendant l’exécution des dépenses quelque peu difficiles. Françoise Collet, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, présente à ces assises, a déclaré pour sa part que l'Union européenne (UE) attache une importance particulière au renforcement des systèmes fiscaux dans ses politiques de coopération et de développement. Cet intérêt s'est structuré autour de la nouvelle vision de la Commission européenne « Collect More – Spend Better » (Qualité de la collecte - discipline budgétaire). « L’échange d’expérience que nous apportons, mais également, bien entendu, des fonds si possible, sont des formes d’appuis budgétaires. Mais aussi l’assistance technique. », a-t-elle déclaré. Le 5è forum africain sur les finances publiques est une initiative conjointe du Fonds monétaire international et de l’UE qui regroupe une vingtaine de pays d’Afrique. Notamment, le Rwanda, le Sénégal, le Mozambique, le Burkina Faso, le Tchad, etc. Partager l'article: Partager l'article: