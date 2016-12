C’est l’une des résolutions fortes adoptées par les administrateurs de l’agence des normes et de la qualité ce mercredi 28 Décembre 2016 au terme des travaux de son conseil d’administration. Pour aboutir à ces résolutions, il aura fallu que les administrateurs de l’Anor passent en revue durant 48 heures les activités organisées par l’agence au cours de ces derniers mois. il s’agit notamment d’un atelier tenu à l’assemblée nationale en novembre dernier et qui visait la recherche des voies et moyens pour autonomiser l’Anor ; et le lancement courant Août du programme d’évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun, le Pecae . Une fois que ces exposes ont été bouclés, le président du conseil d’administration et l’ensemble des administrateurs ont donné le ton pour l’examen et l’élaboration du budget 2017 dont le montant de 4 milliards 623 millions 755 Fcfa a été adopté avec satisfaction par les administrateurs.

Si d’emblée ce budget est en baisse de 20.84% par rapport à l’exercice 2016 qui se situait à 5 milliards 840millions Fcfa, c’est une évidence pour les observateurs avertis car le PCA relevait déjà à l’entame des travaux du conseil, la nécessité pour l’Agence, qui essuie quelques difficultés économiques dues à sa forte dépendance des caisses publiques, de serrer la ceinture. Il est donc question pour l’Anor de s’affirmer désormais, de créer des activités susceptibles de la rendre plus autonome afin qu’elle remplisse au mieux ses missions de gardien de la qualité et des normes au Cameroun.

Se situant dans un contexte de morosité économique, plusieurs résolutions ont été arrêtées. Il s’agit notamment de la mise sur pied d’un Comité d’Audit pour accompagner le directeur général dans la gestion quotidienne de l’agence. La direction générale a été encouragée à mettre un accent sur les missions fondamentales de l’agence : l’élaboration, l’homologation et la promotion des normes. A cet effet, des campagnes de promotion et de vulgarisation des normes élaborées sont envisagées au cours de cette année. Dans le même sillage, les administrateurs souhaitent que les catalogues des normes élaborées soient rendus publics.

Dans le cadre de son extension, l’agence de Douala sera officiellement inaugurée courant janvier 2017. Les autres antennes suivront notamment celle de Garoua point névralgique d’entrée des marchandises en provenance du Nigeria.

Déclaration à la presse du PCA: Le conseil d'administration est un conseil statutaire qui avait pour objectif principal d'élaborer et examiner le budget pour l'année 2017. Nous avons adopte ce budget en bonne intelligence avec les autres administrations. Le conseil d'administration a également pris la résolution de mettre en place un comite d'audit pour accompagner le directeur général dans la gestion de l'agence au cours de cette année. Nous avons encourage le directeur général à poursuivre ces efforts et à se concentrer davantage sur les missions qui nous sont assignées par le chef de l'Etat. Dans le cadre de nos missions on retrouve principalement l'élaboration et l'homologation des normes et la promotion de ces normes. Nous souhaitons également que le directeur général fasse des efforts pour que les camerounais sur l'ensemble du triangle national puissent s'approprier de la question normative, être véritablement au courant de ce des normes qui sont élaborées. Nous avons également demande à la direction générale de mettre à la disposition du public les catalogues de normes qui sont élaborées et de les rendre public. Nous avons décidé au cours du mois de janvier, de descendre sur douala pour ouvrir officiellement l'antenne de douala. Nous allons également très rapidement ouvrir l'antenne de Garoua compte tenu de la dévaluation du Naira, la monnaie nigériane qui pourrait faciliter l'accès sur notre territoire des produits frauduleux. Cela nous préoccupe d'où la nécessité d'implanter une agence des normes à Garoua.