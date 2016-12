Cameroun - Investissement: Eneo Cameroun veut construire deux centrales solaires Écrit par cameroon infos L’entreprise a lancé un avis d’appel à manifestation d’intérêt à cet effet. Eneo Cameroun recherche un partenaire pour la construction de deux centrales solaires qui doivent générer chacune 10 MW. L’avis d’appel à manifestation d’intérêt qu’il a lancé à cet effet indique que ce partenaire aura le statut de producteur indépendant d’électricité conformément à la réglementation en vigueur. Cela signifie, d’après des sources, qu’il doit s’agir d’une société à part entière qui va mobiliser les financements nécessaires pour développer ces deux centrales solaires dans leurs phases de construction et d’exploitation, et vendra par ailleurs l’énergie produite. Ces centrales seront basées à Guider dans la Région du Nord et à Maroua dans la Région de l’Extrême-Nord. Selon nos sources, elles devront renforcer les capacités de production du Réseau Interconnecté Nord (RIN) à compter du premier trimestre 2018. «L’un des critères techniques requis aux soumissionnaires est, la capacité à pouvoir réaliser ces deux centrales dans un délai de 12 à 15 mois maximum, à compter de la date de notification de sélection», rapporte notre source. À cela il faut ajouter qu’Eneo entend racheter l’énergie qui sera produite selon les termes du contrat qui va être signé. Une initiative qui va juste se renouveler. Car, il y a de cela une semaine, Eneo Cameroun a signé un contrat d’achat d’énergie qui sera produite dans la mini centrale hydraulique de Mbakaou dans la Région de l’Adamaoua avec Led Invest Cameroun. Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de Basile Antagana Kouna, Ministre de l’Eau et de l’Énergie, a permis à celui-ci d’indiquer à tous la volonté du Gouvernement de développer et de promouvoir les énergies renouvelables. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

