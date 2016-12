Une convention signée hier à Yaoundé entre le MINEPAT, le chargé d’Affaires de France au Cameroun et l’AFD pour la relance de l’économie dans la région.La rudesse du climat, l’insécurité causée par les attaques de Boko Haram, la pression démographique des déplacés font de l’Extrême-Nord une région en situation humanitaire délicate. Et, « au-delà de la victoire militaire que nous ambitionnons de remporter face à Boko Haram, nous devons aussi gagner la bataille économique en nous attaquant à la marginalisation et aux insuffisances en matière de développement et d’investissement publics qui affectent encore non seulement l’Extrême-Nord, mais aussi le Nord, l’Adamaoua et l’Est », a soutenu le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, hier à Yaoundé. C’était au cours de la signature de la convention de financement de 6,6 milliards de F du Projet d’investissement en appui au développement économique local dans l’Extrême-Nord, favorisant l’emploi et l’insertion des jeunes (approche HIMO) dans le cadre du Programme national de développement participatif (PNDP).En fait, le programme a pour objectif d’appuyer les communes de l’Extrême-Nord dans le développement économique de leur territoire pour la réalisation d’infrastructures socio-économiques et la création d’emplois pour les jeunes. Il s’agira donc de réhabiliter des routes et pistes rurales, d’aménager des bassins de retenue d’eau pour le bétail, ainsi que de construire des forages et des magasins de stockage des denrées agricoles. Cet appui permettra, sur 18 mois, de réaliser des activités en faveur des jeunes de 18 à 35 ans à travers la réalisation de 20 projets d’investissements communaux selon l’approche HIMO pour améliorer le taux de couverture des infrastructures de transport et d’approvisionnement en eau pour les communes concernées. Le recrutement de 3500 jeunes est envisagé, de même que la formation et l’insertion professionnelle de 2500 autres.Les 6,6 milliards de F du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne viennent compléter la mobilisation de 3,3 milliards de F du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2D) au PNDP. A cet effet, le chargé d’Affaires de France au Cameroun, Philippe Larrieu, signataire de la convention, a rappelé qu’à travers les deux premiers C2D, l’Agence française de développement (AFD) a mobilisé via le PNDP, 64 milliards de F pour la mise en œuvre d’un mécanisme de financement du développement local afin d’améliorer les conditions de vie des populations rurales Partager l'article: Partager l'article: