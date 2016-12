Finances: Le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, aurait octroyé un paiement de 24 milliards de FCFA au milliardaire Baba Danpullo Écrit par cameroon-info Le Ministre des Finances (MINFI) est accusé d’avoir ainsi paralysé les finances publiques.Selon le Quotidien L’Épervier par le 21 décembre 2016, de nombreux prestataires de service ne parviennent pas à rentrer en possession de leurs fonds, du fait d’un marasme financier qui règne au sein du MINFI. Des informations circulent selon lesquels, les caisses de l’Etat sont vides. Et l’État ne parvient plus à répondre à certains de ses engagements. Si l’on en croit des sources jugées crédibles par le journal, Alamine Ousmane Mey aurait octroyé un paiement de 24 milliards de FCFA au milliardaire Baba Danpullo. «Les raisons de ce paiement ne sont pas encore clarifiées», souligne le quotidien. Lequel prétend toutefois analyser les ambitions du MINFI: «Pourquoi les paiements des factures du milliardaire Baba Danpullo ont très vite été validés alors que certains opérateurs économiques et autres prestataires de services triment depuis plusieurs mois dans les locaux de ce ministère pour revendiquer leur argent après service rendu?». Il serait peut-être important de se demander pourquoi le MINFI octroie des paiements à certaines personnes au détriment de plusieurs autres. Pour le quotidien, le prétexte du financement de la guerre contre Boko Haram est perfide. «Le désintéressement des prestataires, les avances de solde des fonctionnaires roulent au ralenti parce qu’il n’y a pas d’argent. Mais d’où proviennent les milliards qui auraient été donnés à l’homme d’affaires ?», se demande le journal. Le journal accuse le MINFI de profiter de sa proximité avec le Chef de l’Etat et sa famille, pour faire ce que bon lui semble à la tête de ce département ministériel stratégique. Car, il reste indifférent aux plaintes des usagers. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 30238 Total 18486755 Maintenant en ligne : 397 invité(s)